Scamacca Juve, trattativa avanzata col Sassuolo

Scamacca Juve – Il casting continua. La Juve cerca la quarta punta, la società ci pensa e intanto Pirlo ha fretta, perché specialmente con l’infortunio di Paulo Dybala è una necessità reale e quasi immediata. E in questo senso procedono i dialoghi con Sassuolo e Genoa per Gianluca Scamacca: di lui si è discusso quasi a oltranza anche nella giornata di ieri, con contatti proseguiti pure in serata tra i dirigenti dei due club.

Scamacca Juve, le ultime novità

LA TRATTATIVA – Come riporta calciomercato.com, il gradimento del giocatore è totale, soprattutto visto che già in passato (era ad Ascoli) Scamacca è stato attenzionato dalla Juve e già allora gradiva. Il Genoa ha aperto e dato la disponibilità a lasciarlo libero per la Juve. E anche se l’ad del Sassuolo Carnevali è stato piuttosto chiaro nella serata – “Non c’è solo la Juve, non andrà via in prestito” -, le parti trattano sulla base di un prestito di 6 o 18 mesi con opzione di riscatto, con la Juve che puntava al diritto e il Sassuolo che spinge sull’obbligo.

Una valutazione complessiva a ridosso dei 22 milioni di euro, in cui inserire anche qualche contropartita tecnica valutabile almeno 10 milioni di euro. Il Sassuolo spinge per Radu Dragusin, su cui la Juve però vorrebbe puntare in futuro. Trattativa aperta e tanti nomi sul tavolo, alla ricerca di quello giusto.

scamacca-genoa-juve

fonte: ilbianconero.com