Scambio Arsenal-Juve sul mercato? I nomi coinvolti

La situazione relativa ad Arthur sembra chiara, la Juventus in estate farà di tutto per liberarsi del centrocampista brasiliano.

Arthur via dalla Juventus?

Nella scorsa finestra di mercato è stato ad un passo dall’Arsenal in Premier League, e i Gunners sembrano essere l’unica squadra interessata realmente all’ex centrocampista brasiliano.

Come riportano diversi media di calciomercato, la squadra inglese non ha intenzione di spendere i 40 milioni di euro richiesti dalla Juventus. Anzi, i bianconeri avrebbero avanzato un interessamento nei confronti del centrocampista Thomas Partey, e i due club sono a lavoro per valutare un possibile scambio.