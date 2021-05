Scambio Dybala Telles, dalla Spagna prevedono la trattativa

Scambio Dybala Telles – Tra le potenziali priorità della Juventus sul mercato c’è la volontà di rinnovare la fascia sinistra. Alex Sandro non convince più, per questo da tempo si spendono nomi per la sua possibile eredità.

Scambio Dybala Telles, le ultime dalla Spagna

Stando a quanto riporta Fichajes.net, il club bianconero sarebbe interessato ad Alex Telles del Manchester United, che dal canto suo potrebbe chiedere Paulo Dybala nella trattativa, ed inserire il terzino brasiliano come possibile contropartita tecnica.

Questo invece quanto riportato da TuttoSport qualche giorno fa in merito al futuro dell’argentino:

“Da parte sua, Paulo Dybala ha già deciso. Futuro bianconero a prescindere praticamente da tutti e tutto. Dal rinnovo o meno di contratto, dalla conferma o meno di Fabio Paratici, dalla permanenza o meno di Andrea Pirlo. E se arriva “il nemico” Massimiliano Allegri? Nessun problema neppure in questo caso, ché tanto nemico non lo è più, anzi”.

“Ci sono stati vari e variegati segnali distensivi. La Joya, non si (s)muove da Torino, per quanto lo riguarda. E quasi-quasi si pone quale punto di riferimento dell’attacco che verrà: tra un Cristiano Ronaldo che dà grossi segni di insofferenza e un Alvaro Morata a fine prestito (non è affatto sicuro che la Juventus decida di esercitare l’opzione di riscatto o anche solo di prolungare di un ulteriore anno il prestito)”.

pirlo-dybala-abbarcci

fonte: ilbianconero.com