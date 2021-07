Scambio Griezmann Dybala, clamoroso annuncio de L’Equipe

Scambio Griezmann Dybala – Antoine Griezmann è in uscita dal Barcellona. Il club catalano, infatti, sta cercando acquirenti per il francese e, dopo la rinuncia dell’Atletico Madrid, starebbe bussando alla porta della Juve.

Scambio Griezmann Dybala, l’annuncio dalla Francia

Come riporta ‘L’Equipe’, il Barcellona sarebbe pronto all’assalto per Paulo Dybala ed è disposto a proporre Griezmann ai bianconeri per l’argentino.

SI blaugrana sarebbero interessati a Dybala e potrebbero formalizzare la proposta nei prossimi giorni. Da capire, però, le intenzioni della società bianconera che è in trattativa con l’argentino per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022.

griezmann-barcellona

fonte: tuttosport.com