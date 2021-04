Scambio Icardi Dybala, ecco tutta la verità tra Juve e PSG

Scambio Icardi Dybala – Mauro Icardi alla Juventus e Paulo Dybala al Psg. Lo scambio tra i due argentini è un’idea nata molto prima del terremoto Superlega. Questione di contratti (quello della Joya scade nel 2022) e incastri. Maurito, nonostante la recente tripletta all’Angers in Coppa di Francia, è designato come il grande sacrificato in nome dei probabili rinnovi faraonici di Neymar e Mbappé. Sull’asse Torino-Parigi hanno iniziato a studiare il baratto da qualche tempo.

L’ipotesi è reale, ma ovviamente non è l’unica né per i campioni di Francia né per quelli d’Italia (vedi i possibili incroci con Barcellona e Real Madrid nella pagina a fianco). Ma quel che più conta, stando a quanto filtra dai solotti del mercato europeo, è che l’idea non è ancora morta del tutto.

Scambio Icardi Dybala, ecco cosa sta succedendo

Juventus e Psg hanno vissuto il caos Superlega da posizioni opposte: Andrea Agnelli in prima linea con i “12 club” separatisti e Nasser Al-Khelaifi, presidente del Psg e successore dello juventino alla guida dell’Eca, a sostegno dell’Uefa assieme al Bayern. Il gelo non si è ancora sciolto. Ma le mediazioni sono al lavoro. E nelle prossime settimane un aiuto, in questo senso, potrebbero darlo anche gli interessi del mercato.

Lo scambio Icardi-Dybala potrebbe essere propedeutico ai due club per andare oltre. La certezza si avrà il prossimo mese quando la corsa alla chiusura dei bilanci (30 giugno) entrerà in una fase più calda.

Gli ottimi rapporti tra gli uomini mercato Fabio Paratici e Leonardo, già protagonisti in passato di operazioni allargate, potrebbe dare una mano anche a livello societario. Un po’ come successe negli anni scorsi con l’affare Matuidi, che di fatto riportò la pace dopo le ruggini derivate dal passaggio di Coman da Parigi a Torino da svincolato (2014).

Di scontato non c’è ancora nulla. Una cosa, però, è certa: senza prolungamento, i bianconeri proveranno a fare cassa o mercato con la Joya. A Parigi hanno provato a tentare Paulo già in passato e sono tuttora intrigati dall’eventualità di aggiungere il numero 10 argentino alle loro stelle. Altrettanto risaputa è la stima juventina per Icardi, trattato a più riprese già ai tempi dell’Inter.

icardi-saluta-psg

fonte: tuttosport.com