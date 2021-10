Scambio Morata McKennie? In Spagna rilanciano la notizia

Scambio Morata McKennie? Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, la Juve vorrebbe riscattare Alvaro Morata dall’Atletico Madrid.

Per farlo, i bianconeri hanno già l’accordo per una cifra complessiva sui 35 milioni di euro, che al momento sembra fuori portata e fuori da ogni intenzione della nuova dirigenza (per il solo prestito biennale hanno già versato 20 milioni).

L’obiettivo per l’attacco è un altro tipo di 9: Dusan Vlahovic il preferito, in seconda battuta Mauro Icardi.

Scambio Morata McKennie? Possibile affare con l’Atletico

L’OBIETTIVO MORATA – Eppure, Morata resta nei pensieri, complice anche il rapporto con Allegri. Per questo, raccontano in Spagna, la Juve starebbe pensando di offrire Weston McKennie in cambio dell’attaccante iberico.

Lo statunitense figura del mercato ormai da diversi mesi: in estate si è parlato tanto di una sua cessione, anche legata ad alcuni scambi. Tutte chiacchiere di mercato, tutto poi sminuito dall’impossibilità di trovare una quadra. Magari, ecco, le sirene dell’Atletico convinceranno anche Weston…

mckennie-juve-triste

fonte: ilbianconero.com