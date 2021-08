Scambio Ramsey Romagnoli, tifosi Juve d’accordo

Scambio Ramsey Romagnoli – Sono voci, e sono circolate nelle ultime ore, facendo impazzire soprattutto i tifosi della Juventus. Cosa succede con il Milan? O meglio, riformuliamo: cosa succede con Ramsey in direzione rossonera e Romagnoli sul fronte opposto, pronto a raggiungere Torino?

Scambio Ramsey Romagnoli, ecco cosa ne pensano i tifosi bianconeri

Si parla di uno scambio, ma è semplicemente un due più due. Di situazioni particolari e che necessitano di una soluzione rapida e indolore per i rispettivi club.

SAl momento, non risulta nulla di concreto, se non un sondaggio dei rossoneri per il gallese nelle scorse settimane (l’ingaggio come sempre ha frenato tutto).

Per Romagnoli si era parlato tanto per un eventuale scambio con Bernardeschi: né l’una, né l’altra parte hanno poi fatto passi in avanti.

fonte: ilbianconero.com