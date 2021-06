Scambio Vlahovic Perin Rugani, la clamorosa idea Juve

Scambio Vlahovic Perin Rugani – C’è stato un tempo, lontano un paio di mesi o qualcosa in più, in cui la Juventus e la Fiorentina avevano mosso gli emissari del caso per cercare di imbastire un’operazione di questo genere: Gaetano Castrovilli in bianconero e in cambio una contropartita tecnica diretta verso Firenze.

Un’idea, seppur complicata in considerazione del fatto che era stato da poco riscattato dallo Schalke 04 per 18.5 milioni, conduceva a Weston McKennie giacché in casa viola il nome del texano aveva riscosso consensi.

Scambio Vlahovic Perin Rugani, ecco cosa sta succedendo

Fu una piccola traccia di mercato che rimase tale, il cambio al vertice della dirigenza del club ex campione d’Italia non era ancora andato in porto e comunque quel pour parler fu un simbolo – non l’unico, visti gli affari Bernardeschi e Chiesa – dei rapporti tutt’altro che azzerati tra società sportivamente rivali.

Ecco perché se Dusan Vlahovicè un obiettivo della Juve, così come è entrato nei discorsi legati a tante altre società fra cui Milan, Borussia Dortmund, Liverpool e Manchester United, nessuno deve stupirsi.

Tanto più per chi come i bianconeri resta in attesa di una decisione da Cristiano Ronaldo la cui partenza o meno inevitabilmente condizionerà il mercato. Ma siccome il feeling tra i vertici juventini e Jorge Mendes non è mai stato un tema di discussione, alla Continassa si stanno già muovendo in entrambe le direzioni.

E dunque, se CR7 restasse, arrivare a Vlahovic sarebbe un’operazione impossibile da sbloccare con soli “argomenti” economici; se invece andasse via, i discorsi cambierebbero pur considerando un dato di fondo: convincere Rocco Commisso è molto, molto difficile.

