Sconcerti: “Juve su Locatelli per cambiare gioco, così Allegri…”

Sconcerti parla della Juve. Perché la Juve sta cercando così insistentemente Manuel Locatelli? Ne parla Mario Sconcerti a Calciomercato.com:

“Se la Juve vuole Locatelli con tanta insistenza non è per sistemare il centrocampo, ma per cambiare gioco. Locatelli è una gran bella mezzala, ma non è un regista. Può giocare regista, ma essenzialmente resta un mediano di posizione che sa organizzare il gioco di fianco all’altro mediano stabile a dieci-venti metri da lui”.

Sconcerti su Juve e Locatelli

“Non è uno da mettere in mezzo a due interni. Può farlo, ma non è la sua dote migliore. In sostanza non risolverebbe l’asimmetria di un centrocampo con Bentancur e Rabiot, ma può essere ideale in un 4-2-3-1 vero, con Kulusevski che si abbassa un po’ dalla linea di attacco e va a chiudere il triangolo con i due mediani”.

locatelli-sassuolo-juve

fonte: ilbianconero.com