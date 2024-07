Sconto Juve, Mckennie verso la Fiorentina

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de La Stampa, Fiorentina e Juventus starebbero intavolando una nuova trattativa, dopo quella che ha portato in viola l’attaccante Kean.

Si tratta per il centrocampista McKennie. La Juve dal canto suo non ha cambiato idea su di lui, dopo averlo inserito in alcune trattative e dopo diversi rifiuti del calciatore.

Valore del cartellino fissato sui 15 milioni di euro, ma i bianconeri potrebbero fare uno sconto ai toscani, visto anche l’alto ingaggio (2,5 milioni) attualmente percepito dal centrocampista.

Non solo. Lo sconto sul cartellino è soprattutto dovuto al fatto che il ds Giuntoli vuole cederlo per evitare di perderlo a parametro zero tra un anno, a maggior ragione causa naufragio delle trattative per rinnovare il contratto.

Mc-Kennie da domani si aggregherà al gruppo che tornerà ad allenarsi alla Continassa dopo la settimana di allenamenti in Germania e l’amichevole di Norimberga.