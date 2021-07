Sergio Ramos al PSG, niente Juve

Sergio Ramos al PSG – Manca solo l’ufficialità per l’approdo di Sergio Ramos al Paris Saint Germain. In attesa del comunicato però, il sito del club parigino si è reso protagonista di una gaffe, pubblicando un articolo sul numero di maglia scelto dall’ex Real Madrid con tanto di intervista:

Sergio Ramos al PSG, manca solo l’ufficialità

“Ho scelto il numero 4 per scaramanzia, perché l’ho avuto dall’inizio della mia carriera e mi ha accompagnato per tutta la vita. Mi ha portato avanti, ha portato fortuna e molte vittorie. Ora il 4 fa parte di me come persona e come professionista”.

“Per me è un privilegio poter indossare questo numero in una squadra così grande come il Paris Saint-Germain. Sarà speciale indossare il mio numero qui a Parigi.”. Il comunicato sul numero di maglia è stato prontamente rimosso dato che manca ancora quello sull’ufficialità del contratto.

leonardo-psg

fonte: corrieredellosport.it