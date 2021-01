Shomurodov Juve, anche lui in lizza per il vice Morata

Shomurodov Juve – Uno esce, uno entra: lo studio virtuale in cui si tiene il casting per il ruolo di quarta punta della Juventus resta affollato, in attesa che i “registi” Fabio Paratici e Andrea Pirlo facciano la loro scelta.

A uscire ieri è stato Fabio Quagliarella, che ha giurato amore alla Sampdoria, come leggete qui a fianco. Sempre da Genova, però – in questo caso quella rossoblù – ecco il nome nuovo: Eldor Shomurodov, che va a fare compagnia al suo compagno di squadra Gianluca Scamacca anche nella lista dei profili seguiti dalla società bianconera per completare l’attacco.

Shomurodov Juve, tutta la verità

Più specificamente, per dare a Pirlo un altro centravanti vero oltre ad Alvaro Morata: una necessità a cui Paratici e i dirigenti bianconeri avevano lavorato anche al termine della campagna acquisti estiva, salvo poi accantonarla per concentrare tutti gli sforzi nella trattativa per arrivare a Federico Chiesa.

Finora, grazie anche al grande avvio di stagione di Cristiano Ronaldo e Morata, la Juventus non ha avuto problemi con la coperta corta in attacco, nonostante le difficoltà di Paulo Dybala. Ma affrontare la seconda parte della stagione con tre sole punte di ruolo, seppur con Dybala in crescita, sarebbe un azzardo.

Così Paratici è tornato a muoversi per il vice Morata, con un limite ben preciso: dovrà trattarsi di un colpo in saldo, meglio se – almeno nell’immediato – gratis. Gravato dalle perdite causate dal Covid, il bilancio bianconero in questa stagione (cioè fino al 30 giugno) non permette esborsi importanti.

shomurodov-genoa

fonte: tuttosport.com