“Sì, prendiamolo”. Calciomercato Juve, via libera di Thiago Motta a Giuntoli

Calciomercato Juve, si lavora per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Anche se manca l’annuncio relativo a Thiago Motta, l’italo-brasiliano è comunque a lavoro col Dt Cristiano Giuntoli per creare una Vecchia Signora assolutamente competitiva seppur compatibilmente con la nuova linea sostenibili bianconera. “Tra Thiago Motta e la Juve sono partiti i discorsi collegati al mercato, dal portiere che dovrà giocare coi piedi alla necessità di trattenere Bremer”, svela Alfredo Pedullà attraverso il proprio canale Youtube.

Ma in più ci sono i colpi. Non solo Teun Koopmeiners e Roberto Calafiori che sono i due grandi nomi per questa sessione estiva ma anche un terzo di esperienza emerso in questi giorni e su volontà di Giuntoli che lo conosce molto bene: Giovanni Di Lorenzo del Napoli. In rottura totale con la società partenopea, il capitano azzurro potrebbe diventare un’ottima occasione di mercato per la Juve che ha anche bisogno di un terzino con la difesa a quattro.

Calciomercato Juve, ok di Thiago Motta per Di Lorenzo

Sempre dall’esperto di mercato arrivano aggiornamenti importanti: “Mi risulta che Thiago Molta abbia un gradimento, abbia dato un via libera dato per Di Lorenzo. Poi dipenderà dai rapporti tra Di Lorenzo e il Napoli ma oggi sono difficili: non dipenderà da Antonio Conte, se la frattura è insanabile e il calciatore vuole andar via nemmeno l’allenatore potrà trattenerlo”.

E la società bianconera, grazie a Giuntoli e al suo appeal in generale, è avanti: “In questo momento – conferma infatti Pedullà – la Juve è in vantaggio su qualsiasi altro club: non c’è l’Atletico Madrid e non c’è la Roma. Se Di Lorenzo lascia il Napoli va da Thiago Motta che ha bisogno di quell’identikit: è un profilo perfetto per la fascia della Juventus“. Bisognerà capire però il reale prezzo che il Napoli vorrà fissare. Oggi si parla di 20 milioni. Troppi.