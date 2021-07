Sirigu firma col Genoa, salta tutto per Perin: la situazione

Sirigu firma col Genoa – Tra i pali della Serie A è iniziato l’effetto domino: a dare il via è stata l’Atalanta, che mettendo 20 milioni sul piatto si è assicurata Juan Musso dall’Udinese. Il portiere argentino sarà il titolare di Gasperini con il club nerazzurro che ora dovrà trovare una sistemazione a Gollini e l’Udinese che sta sondando anche piste estere per trovare il sostituto dell’argentino. Un giro di portieri che coinvolge anche la Juventus, pronta a mettere sul piatto Mattia Perin.

ADDIO GENOA – Il portiere è appena rientrato dal prestito al Genoa e ieri si è presentato al J-Medical per le visite mediche di rito. Proprio i rossoblù avevano fatto un tentativo per riprenderlo a titolo temporaneo, ma i bianconeri hanno cambiato la strategia: non vogliono più darlo girarlo in prestito, ma Perin lascerà Torino solo a titolo definitivo.

Sirigu firma col Genoa, addio Perin

E per almeno 10 milioni di euro. Così, il Genoa, come racconta Sky Sport, ha virato su Salvatore Sirigu che ha firmato poco fa un contratto per una stagione con opzione per la seconda. Proprio lui, il portiere del Torino al quale la Juventus aveva anche pensato come vice Szczesny.

LE NUOVE IPOTESI – La Juve a questo punto è costretta ad aspettare un nuovo club che si faccia avanti per Perin: c’è l’Udinese ancora scoperta tra i pali che può essere un’ipotesi, come anche il Verona in caso di cessione di Silvestri. Occhio anche alla Lazio se dovesse partire Strakosha.

Perin aspetta una chiamata perché vuole andare a giocare con continuità e a Torino è bloccato da Szczesny, ma con la Juve alla ricerca di un vice del polacco, non è escluso che possa rimanere comunque in bianconero come secondo prendendo il posto di Gigi Buffon. Mosse, incastri e strategie: nelle porte girevoli della Serie A c’è anche la Juve.

fonte: ilbianconero.com