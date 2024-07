Sky – Agente di Todibo incontra Giuntoli

La Juventus entra nel vivo della trattativa per Jean-Clair Todibo, per rinforzare il reparto difensivo.

Secondo quanto riferito da Sky, l’agente del calciatore francese è sbarcato in Italia e in giornata incontrerà Cristiano Giuntoli, Football Director zebrato per fare il punto della situazione. Nel corso del summit, la Juve e l’entourage del classe 1999 contano di trovare l’intesa definitiva su un contratto che legherà l’ex Barcellona alla Vecchia Signora per i prossimi cinque anni, ovvero fino al 30 giugno 2029.

A quel punto, la Juve sarà poi pronta per presentare l’offerta ufficiale al Nizza, il quale chiede 37 milioni di euro per acconsentire alla cessione del giocatore. I bianconeri sono pronti a mettere sul piatto un prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni. Una mossa che fa leva sulla volontà del ragazzo, il quale ha già rifiutato il West Ham per un semplice motivo: vuole solo la Juventus.

