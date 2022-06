Condò: “Dybala? La Juve mi ha sorpreso”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, il giornalista Paolo Condò parla così del futuro dell’ex attaccante della Juventus Paulo Dybala.

Addio Dybala Juventus

“Dybala è molto forte, sono rimasto sorpreso quando la Juve ha deciso di farne a meno in maniera così perentoria a zero. Ho capito perfettamente il discorso della fragilità atletica, ma io l’avrei portato a casa a un prezzo ragionevole. Quale è il prezzo giusto? Forse è superiore a quanto vuole, visto che non c’è la fila per lui e persino l’Inter sta nicchiando. Avrebbe senso prenderlo per Napoli e Milan”