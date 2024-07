Sky – Prima offerta Juve per Adeyemi

Dopo l’offerta presentata al calciatore, è partita la trattativa tra la Juventus e il Borussia Dortmund per il calciatore classe 2002: tutte le cifre.

La Juventus spinge per arrivare a Karim Adeyemi. Il calciatore del Borussia Dortmund è il prescelto di Cristiano Giuntoli per rinforzare la trequarti.

La Juventus vira su Karim Adeyemi. Stando alle ultime indiscrezioni di Sky Sport, Cristiano Giuntoli ha deciso di presentare la prima offerta per il giocatore del Borussia Dortmund di 35 milioni più 10 di bonus, di cui 5 facilmente raggiungibili e 5 mln più difficili. Per il giocatore pronto un contratto da 4 anni.

Dopo l’addio di Matias Soulé, in procinto di trasferirsi ufficialmente alla Roma, e con la situazione legata a Federico Chiesa in bilico a causa del rinnovo al momento lontano, il club bianconero ha individuato nel classe 2002 del Borussia Dortmund il profilo ideale per rinforzare quella zona campo