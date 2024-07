Sky – Todibo, c’è distanza tra Juve e Nizza

Stando a quanto afferma Sky Sport, è atteso in Italia l’agente di Jean Clair Todibo per parlare con Cristiano Giuntoli sulle cifre del contratto quinquennale che dovrà legare il giocatore alla Juventus. I bianconeri vorrebbero prendere il difensore in prestito o con diritto di riscatto o con obbligo a fissato a determinate condizioni, ma bisognerà trovare un accordo con il Nizza che vorrebbe una cifra complessiva sui 30 milioni. La Juventus, però, può contare sulla volontà di Todibo di trasferirsi a Torino.

