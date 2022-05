Sostituto Chiellini, avviati i contatti con un nome

Giorgio Chiellini lascerà la Juventus ed il club bianconero dovrà sostituirlo adeguatamente: serve un grande acquisto, Allegri lo vuole forte e già pronto.

Casting Juve, contatti per un difensore

Con l’Arsenal sono stati avviati i contatti per il centrale brasiliano Gabriel, per agevolare l’uscita di Arthur proprio verso il club londinese: viene valutato quasi 50 milioni, ma c’è dialogo e la parti si riaggiorneranno.

Alta la richiesta del Monaco per Badiashile, che lo valuta 35 milioni. Telefonata con Fali Ramadani per Nikola Milenkovic, che può liberarsi dalla Fiorentina per un’offerta da 15 milioni, senza dimenticare Kalidou Koulibaly che però appare impossibile da strappare al Napoli di De Laurentiis. Proposti dagli agenti Francesco Acerbi della Lazio e Alessio Romagnoli del Milan, da valutare in ritiro Federico Gatti, acquistato a gennaio dal Frosinone.