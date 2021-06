Staff Allegri Juve, tutti i nomi dei nuovi membri

Staff Allegri Juve – Tre ore abbondanti se non per dirsi ogni cosa – ché il tempo per riaggiornarsi non mancherà – almeno per cominciare a tracciare i confini di un lavoro a tutto tondo. La seconda vita di Massimiliano Allegri guida tecnica della Juventus è cominciata ieri intorno all’ora di pranzo e si è capito subito che per l’allenatore sarà un’esperienza del tutto differente: questa volta Max andrà oltre i limiti della panchina, questa volta la sua influenza sulle scelte che serviranno a modellare la Juve del prossimo futuro sarà preponderante.

Questione di novità da innestare eventualmente nel suo staff, questione di giocatori che vanno e giocatori che vengono nell’attesa che di mercato si inizi a parlare sul serio nelle prossime ore: ieri il piatto forte, come leggerete, era rappresentato da altri temi di spessore, dalla composizione definitiva dello staff di Allegri all’individuazione delle date del ritiro e delle amichevoli estive (almeno 4 in programma, con difficoletà crescente), nonché degli avversari disponibili su piazza.

Staff Allegri Juve, tutti i nomi

Il primo, rinnovato, assaggio della Juve da parte di Allegri ha avuto come portata principale i nomi che andranno a comporre il suo staff. Al quartier generale bianconero s’erano già fatti rivedere il vice Marco Landucci, il tattico Aldo Dolcetti, il preparatore dei portieri Claudio Filippi e Marco Storari.

Confermati, naturalmente, a parte i già citati Landucci e Dolcetti, il collaboratore di campo Maurizio Trombetta, il preparatore atletico Simone Folletti, il fisioterapista Stefano Grani. A Max farebbe piacere riavere Andrea Barzagli al suo fianco dopo aver condiviso con lui cinque anni di successi, ma per il momento l’ex difensore ha molti dubbi e non se la sente di star lontano dalla famiglia.

allegri-grande

fonte: tuttosport.com