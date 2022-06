Suarez alla Juve? La verità sulle nuove voci

Suarez alla Juve? Ci risiamo! La Juventus è di nuovo al centro delle voci legate al centravanti uruguaiano Luis Suarez, attualmente in forza all’Atletico Madrid. Sono infatti tante le voci sui social in merito ad un ritorno di fiamma per il Pistolero da parte della Juventus.

Suarez alla Juve? La nuova ipotesi

Ma, come riportato da ilbianconero.com, sembra che in questo momento sarebbe molto complicato un suo ritorno, sia per motivi legati all’ingaggio del giocatore, sia perché la Juve sta cercando profili diversi.

Suarez intriga e intrigherà sempre, soprattutto se dovesse arrivare a parametro zero (si è svincolato dall’Atletico Madrid), ma il suo futuro non sembra in Europa. Ci sta provando il River Plate, che cerca un numero nove a cui affidare il post Alvarez, nel frattempo diventato un giocatore del Manchester City.