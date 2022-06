Summit Allegri-Juve, richiesta del tecnico per vincere

La scorsa settimana è andato in scena il summit di mercato tra Max Allegri e la dirigenza della Juventus. Un incontro buono per ribadire le richieste del tecnico bianconero: tornare subito a vincere, servono giocatori pronti. Ad esempio Paul Pogba, come racconta il CorSport in edicola.

Pogba-Juventus, Allegri spinge

Per lui garantisce il mister, i contatti diretti hanno confermato al tecnico che il livello di motivazione è massimo così come la voglia di riscatto.

Pogba ora è chiamato a sciogliere le ultime riserve, l’offerta Juve è chiara ormai da qualche settimana: un triennale da 8 milioni netti a stagione più bonus, se necessario un anno in più potrebbe anche essere concesso dal club. Continui i contatti con il suo entourage ora guidato da Rafaela Pimenta, quelli diretti con Pavel Nedved e lo stesso Allegri regalano sempre buone sensazioni.

Alle alternative (da Sergej Milinkovic in poi) si tornerà a pensare solo se necessario. Respinti gli assalti da Manchester, sia dello United per il rinnovo che del City per un clamoroso salto della barricata, resiste l’ipotesi Psg: ma il ritorno di Pogba alla corte di Allegri sembra sempre più possibile.