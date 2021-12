Summit mercato Juve, i nomi per gennaio

Dopo Juve-Cagliari si faranno tutti i conti del caso. E saranno determinanti per capire quale Juventus sarà nel mercato di gennaio. I bianconeri vogliono regalare ad Allegri un profilo nuovo, un uomo d’area di rigore che a questo punto possa dare anche una mano a Morata, finalmente continuo.

Comunque, l’obiettivo è esattamente questo: un centravanti per il presente e per il futuro. Ecco perché sarà definito un budget e saranno valutate tutte le alternative. Nessun investimento fuori dal normale – come ha detto anche Arrivabene – ma qualcuno può arrivare.

Summit mercato Juve, tutta la verità

I NOMI – Come racconta Calciomercato.com, l’idea resta quella di trovare una soluzione in prestito. Sei mesi o diciotto mesi, a seconda della situazione.

E alla Juve servirebbe un giocatore che possa essere pronto subito, magari dall’estero per la questione legata al Decreto Crescita. Per CM, la prima scelta per il mercato invernale è Mauro Icardi, per il quale il Psg al momento non apre al prestito, poi ci sono le ipotesi Cavani e Aubameyang.

fonte: ilbianconero.com