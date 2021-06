Szczesny alla Roma? Cosa succede tra Juve e Donnarumma

Szczesny alla Roma? Massimiliano Allegri si fida di Szczesny, ha un ottimo rapporto con lui e stima le sue qualità e, come spiega l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, preferirebbe investire i soldi per pagare l’ingaggio di Donnarumma in altri reparti, come il centrocampo. Ma si sa, le occasioni di mercato, se golose, possono ribaltare completamente ogni scenario ipotizzato, attraverso strette di mano, saluti e arrivi.

La Juve è sempre sulle tracce del portiere rossonero, che si libererà gratis dopo la rottura con il Milan, e il problema per il possibile assalto è sempre lo stesso, la presenza del polacco in porta, che ha visto la sua posizione rinforzarsi con il ritorno di Max. Ma mai dire mai, perché un assist importante potrebbe arrivare dalla Capitale.

Szczesny alla Roma? Ecco cosa sta succedendo

SZCZESNY NEL MIRINO DELLA ROMA – Uno degli obiettivi dell’era Mourinho, in casa Roma, è la ricerca di un portiere affidabile, alla luce dei tentativi sfortunati per il dopo Alisson. Nei dialoghi con Raiola per Mkhitaryan è spuntato proprio il nome di Donnarumma, fuori portata però sia per ingaggio che per ambizioni (vuole giocare la Champions). Così, come riporta Calciomercato.com, nella lista dei desideri di Tiago Pinto è spuntato anche un cavallo di ritorno, ovvero Szczesny, ben visto da tutti a Trigoria.

Alla Roma, però, costerebbe 30 milioni di euro e la soluzione potrebbe risiedere nelle contropartite dal momento che alla Juve potrebbero interessare Florenzi e Calafiori. Si tratta di un gioco ad incastri, in cui il tempismo è fondamentale. La pista che porta a Donnarumma esiste, sta alla Juve la voglia di schiarirne il tragitto.

