Tacchinardi: “Juve, scambierei subito Bremer con quest’altro difensore”

Calciomercato Juve, è Gleison Bremer l’assoluto punto di riferimento della nuova difesa di Thiago Motta. Specialmente adesso che Roberto Calafiori non raggiungerà più Torino ma anzi farà una deviazione definitiva in direzione Londra sponda Arsenal per un maxi affare da oltre 50 milioni di euro. Una mazzata per le strategie bianconere, che facendo abbastanza leva sulla volontà del giocatore e sognavano in grande per un super tandem difensivo proprio col difensore protagonista a Euro 2024 e il roccioso brasiliano.

Calciomercato Juve, Tacchinardi scambierebbe Bremer

Eppure, nonostante sia una certezza assoluta per il neo allenatore e per i tifosi che non vogliono nemmeno saperne di una possibile cessione ora scongiurata, l’ex bianconero Alessandro Tacchinardi sacrificherebbe volentieri l’ex Torino per un mettere le mani su un altro giocatore già noto alla Serie A anche se non più protagonista in Italia.

L’ex centrocampista ne ha parlato nel corso di un’intervista a TuttoJuve: “Però Giuntoli è bravo a prendere dei giocatori sconosciuti, ad esempio Kim che è reduce da una stagione difficile a Monaco di Baviera. Per come gioca Thiago Motta, personalmente, lo cambierei con Bremer, perché è un difensore totalmente diverso. Oggi lo scambierei subito”. C’è da mettere la mano sul fuoco che pochissimi juventini sarebbero d’accordo.