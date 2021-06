Tardelli su Locatelli: “Juve? Piace, deve fare il salto”

Tardelli su Locatelli – Marco Tardelli, ex centrocampista della Juve e dell’Italia, parla a Tuttosport: “Il secondo gol di Locatelli? Non particolarmente. Non mi è sembrato così simile alla mia rete nella finale del Mondiale 1982. Mi ha emozionato quello che Locatelli ha fatto sul primo gol. Il lancio al volo che ha avviato l’azione, d’accordo, ma il massimo è stato il pensiero di poter segnare. Sono i lampi d’intuizione a mettere in fila il giocatore, l’ottimo giocatore e il campione. La nostra fu un’azione differente: tanti passaggi, poi la palla mi arrivò lunga e dovetti calciare cadendo. Ma queste sono differenze formali. Il punto è che ognuno è sé stesso. Giocatori uguali tra loro non ne esistono”.



LOCATELLI – «Finora ha dimostrato di essere un ottimo giocatore. Uno che si sente soprattutto quando ti manca. E questi sono i calciatori importanti per una squadra, quelli di cui si avverte l’assenza».



VERRATTI FUORI? – «Non mi azzardo a dare consigli a Mancini, che mi sembra se la stia cavando parecchio bene. Non credo comunque che in questo momento metta fuori Locatelli. Ho pochi dubbi al riguardo. E chi esce, allora? Ah, non lo so. Affari del ct. Tra l’altro è lui che vede gli allenamenti».



SASSUOLO, NON MILAN – «Ed è stata una buona scelta la sua. Gli piaceva giocare, ha preso al volo una squadra meno nota».

MIGLIOR CENTROCAMPISTA? – «A centrocampo, tutti e tre. Perché, Barella che cosa ci ha fatto? Barella non sarà, Barella è. Ecco, magari da Locatelli ci si attendeva qualche incertezza che invece non ha mostrato. Io penso che abbiamo un centrocampo eccellente, e se va bene il centrocampo va bene la difesa e va bene l’attacco. Infatti è ciò che stiamo vedendo».



ANDARE VIA – «Bisogna vedere come s’intende il calcio. Per esempio, mi sembra che a Berardi piaccia molto stare dov’è, al Sassuolo. Locatelli ha già girato e forse girerà, visto che interessa alla Juventus. Alla fine devi tentare il passo. Non lo tenti se sei Paolo Maldini e stai al Milan, se sei Totti e stai alla Roma. Credo sia interesse anche della squadra di provincia lasciare andare qualcuno. I soldi sono tanti. Infatti ci stupiamo di ritrovare sempre al Sassuolo uno come Berardi, che non abbiamo scoperto ieri».



VITTORIA O… – «Secondo me può andare in finale con la Francia. Guardando Francia-Germania mi è venuta in mente questa conclusione del torneo, tabellone permettendo ovviamente. Vincere? Se lo sapessi sarei un profeta. Nella partita secca può accadere qualsiasi cosa, anche battere Mbappé e gli altri. Prima di arrivare fin lì, comunque, presterei attenzione al Belgio. Gran bella squadra».



CHI MANCA – «Non esattamente. Forse un Ronaldo o un Messi, un Baggio o un Totti. Però il collettivo fa le veci del fuoriclasse. Qualità ce n’è e poi segnano tutti».



SPINAZZOLA – «Dà velocità, infastidisce sulla fascia. Crea problemi agli avversari. La squadra sin qui è stata ottima in ogni reparto».

fonte: ilbianconero.com