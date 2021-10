Tare alla Juve? Clamorosa idea di Agnelli

Tare alla Juve? La Juventus è sempre in cerca di giocatori non solo per il presente, ma anche per il futuro. Questo stesso modo di ragionare, Andrea Agnelli lo applica per i direttori sportivi.

Sia Fabio Paratici era “delfino” di Beppe Marotta, così come Federico Cherubini lo era di Paratici stesso, ma ora il presidente bianconero sembra accarezzare l’idea di andare in casa d’altri a prendere il suo futuro d.s…

Tare alla Juve? Clamorosa idea

CLAMOROSA IDEA – Secondo Calciomercato.com Agnelli sta pensando infatti di portare alla Juve Igli Tare, direttore sportivo della Lazio dal 2009. Il contratto del dirigente albanese col club di Lotito scade nel 2023.

Agnelli stima molto Cherubini e i suoi collaboratori Manna e Tognozzi, ma resta vivo il gradimento nei confronti di Tare, in grado di pescare diversi colpi a basso costo e generare plusvalenze importanti.

agnelli-allegri

fonte: ilbianconero.com