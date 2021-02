Tempo quasi scaduto – C’è tutta una Juve in scadenza o quasi. C’è tutta una Juve di cui parlare prima che sia troppo tardi. E lo sguardo è rivolto sopratutto a chi ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022, per delicatezza e peso di nomi o accordi.

È questa in ogni caso la fase in cui alla Continassa la priorità è proprio rivolta al tema dei, tanti, rinnovi di contratto da affrontare a stretto giro di posta. Questione di ore o di giorni per Radu Dragusin, solo delle formalità in mano più che altro dei giocatori le firme dei vari Buffon, Chiellini e pure Pinsoglio.

Ma per quel che riguarda la scadenza 2021 tutto o quasi ruota attorno alla situazione di Paratici e dell’inter area tecnica. E poi le grandi firme da valutare in fretta per non restare appesi sul mercato, quelle del 2022: da Dybala a Ronaldo, passando per Cuadrado e Bernardeschi.

Tempo quasi scaduto per la Juve, ecco cosa sta succedendo

PARATICI, 30 giugno 2021 – Il vero nodo è questo, la stagione è iniziata ed è stata travolta da mille priorità soprattutto extra campo. A oggi non c’è ancora una decisione finale, né positiva né negativa, una novità in casa Juve. Entro fine marzo però andrà raggiunta una conclusione. Con Paratici sono in scadenza anche tutti gli altri uomini dell’area sportiva, da Cherubini in poi: ma proprio lui resta il principale indiziato per prendere il posto di Paratici nel caso si consumasse la separazione.

BUFFON 30 giugno 2021 – Decide lui. E sembra proprio abbia deciso di continuare, almeno un’altra stagione.

CHIELLINI 30 giugno 2021 – Vedi Buffon, decide lui. Ma si prenderà qualche settimana in più per capire cosa fare. Si va verso un’altra stagione, magari con ingaggio e ruolo ridimensionato.

DRAGUSIN 30 giugno 2021 – Nonostante il forcing di Lipsia, Crystal Palace e Newcastle, sta arrivando la firma.

PINSOGLIO 30 giugno 2021 – Terzo portiere e primo tifoso, la Juve è casa sua, non sono previste sgradite sorprese.

CUADRADO 30 giugno 2022 – A breve prolungherà il contratto, alla Juve ormai è di casa e fa parte della vecchia guardia a cui non poter rinunciare. E poi è sempre più decisivo. Solo questione di tempo per il colombiano.

DYBALA 30 giugno 2022 – Un tormentone il suo rinnovo, con tanto di botta e risposta tra Paulo e Agnelli. La firma arriverà entro fine stagione, con ogni probabilità alle condizioni economiche imposte dalla Juve (10 milioni bonus inclusi) ma non escluderà l’ipotesi di una cessione.

RONALDO 30 giugno 2022 – I risultati incideranno, forse non troppo. La portata economica dell’ingaggio di Ronaldo impone riflessioni approfondite e salvo sorprese il portoghese non cambierà squadra in estate, la trattativa potrebbe quindi proseguire anche nella prossima stagione.

BERNARDESCHI 30 giugno 2022 – Difficile un rinnovo, almeno nell’immediato. Bocciato, è sul mercato.

cuadrado-juve-2020

fonte: ilbianconero.com