Terremoto Juve, De Ligt ha chiesto la cessione

De Ligt-Juve, è rottura. Niente rinnovo, niente revisione della clausola, nessun avvicinamento tra le parti. L’olandese ha chiesto la cessione e ora Chelsea e Manchester United sono in pole position. Lo annuncia il Corriere dello Sport.

De Ligt vuole andare via

La bomba è scoppiata ieri durante l’incontro che si è svolto a Milano tra la dirigenza bianconera e l’avvocato Rafaela Pimenta, che cura gli interessi, tra gli altri, del difensore. Il riassunto di giornata è la richiesta da parte di Matthjis di essere ceduto. In fila per l’olandese ci sono tutte le big d’Europa, in particolare il Chelsea, con la nuova proprietà intenzionata a fare fuochi d’artificio, e il Manchester United, sulla spinta del nuovo tecnico, Ten Hag, mentore di Matthijs ai tempi dell’Ajax. Senza dimenticare Manchester City, Real Madrid e Psg.