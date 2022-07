Terzini Juve, dopo Cambiaso altri colpi in arrivo?

Con l’arrivo alla Juventus di Andrea Cambiaso, che può giocare con la stessa efficacia sia a destra che a sinistra, aumenterà il numero di frecce a disposizione dell’arco di Massimiliano Allegri. Il club non si fermerà, come racconta Tuttosport.

La Juve non si ferma a Cambiaso

Più ce n’è e meglio è. L’esterno spesso è il giocatore deputato a provare con maggior frequenza a saltare l’uomo per creare superiorità numerica. Dopo l’innesto di Cambiaso, la Juventus cercherà di muoversi per arricchire il proprio parco di esterni che al momento vede anche De Sciglio e Alex Sandro come terzini “puri”, mentre con fase propulsiva più accentuata ecco Cuadrado. Danilo, invece, spesso viene cooptato in difesa.