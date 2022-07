Tesoretto Juve, arrivano 20mln dal mercato!

Si compone il tesoretto dai giocatori in prestito che la Juventus cederà durante le prossime settimane. Ne parla il Corriere dello Sport.

Tesoretto Juve sul mercato

Vola negli Stati Uniti Giacomo Vrioni, il centravanti albanese fresco del titolo di capocannoniere in Austria è stato ceduto ai New England Revolution per quasi 4 milioni. Va in Francia Ange Josué Chibozo, bomber dell’Under 19 passato all’Amiens in prestito con obbligo di riscatto per circa 1 milione. Poi la cessione di Rolando Mandragora alla Fiorentina per circa 9-10 milioni bonus inclusi. Vicino alla Cremonese Luca Zanimacchia per quasi 3 milioni, almeno 5 la Juve li incasserà per la cessione di Matteo Brunori al Palermo.