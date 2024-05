Thiago Motta-Juventus, ci siamo: ingaggio e durata del contratto

Bologna-Juventus di stasera non sarà solo la gara di chiusura della 37a giornata di Serie A, ma anche la sfida tra futuro e presente bianconero. Perché da una parte ci sarà il debutto di Paolo Montero come allenatore ad interim dopo l’esonero di Massimiliano Allegri, ma dall’altra Thiago Motta destinato ad essere la nuova guida tecnica bianconera tranne clamorosi colpo di scena.

Il matrimonio sembrerebbe pronto e definito: Cristiano Giuntoli ha scelto l’italo-brasiliano per il nuovo ciclo juventino e l’allenatore anche avrebbe alla fine optato per la Vecchia Signora. La corte del Bologna per un rinnovo contrattuale e la voglia di giocarsi la Champions League da lui conquistata c’è senz’altro, ma l’ambizione sembrerebbe ancor più grande e dopo aver solo sfiorato il Paris Saint-Germain lo scorso anno ora sembrerebbe propenso a non perdere il treno piemontese.

Thiago Motta-Juventus, i dettagli del contratto

Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il contratto è anche già pronto: Thiago Motta firmerebbe con la Juventus un accordo biennale con opzione per un terzo anno di contratto. L’ingaggio sarebbe invece attorno ai 3.5 milioni di euro. Un restyling totale di Giuntoli, nelle finanze e nella filosofia: addio spese pazze ma conti oculati e contenuti, compatibilmente però con un’ambizione all’insegna del bel calcio e di acquisti mirati e intelligenti.

L’obiettivo della Juventus è quello di vedere finalmente la squadra giocare bene, obiettivo che nemmeno Maurizio Sarri chiamato per tale causa ci è riuscito. E’ pur vero però che al 65enne non sono stati dati i giusti interpreti per centrare la missione, cosa che verrebbe invece fatta con Thiago Motta che potrebbe portare anche qualche suo pupillo dal rossoblu al bianconero per accelerare il cambio pelle. Tra i vari, si parla anche di Joshua Zirkzee per esempio. Ma prima si attende che metta nero su bianco. Non stasera ovviamente, ma magari già dalla prossima settimana.