Tifosi Juve a Dybala: “Resta che vinciamo!”

Tifosi Juve a Dybala – Erano quasi cento i tifosi della Juve che nella giornata di ieri si sono piazzati fuori dal J-Medical per vivere da vicino il primo giorno della nuova stagione bianconera. L’era Allegri è iniziata, e tra i punti di domanda c’è quello di Paulo Dybala.

In attesa di riprendere concretamente le trattative per il rinnovo, l’argentino è stato il più acclamato prima e dopo i test fisici. Sorrisi, selfie e la voglia di mettersi alle spalle una stagione negativa per ripartire a mille.

Tifosi Juve a Dybala, il colloquio fuori la Continassa

L’EMOZIONE – Tra scatti-ricordo e autografi ai quali il giocatore non si è sottratto, un ragazzo era talmente emozionato di vedere La Joya che: “Paulo schiaccialo te il tasto rosso, a me tremano le braccia dall’emozione!”. A raccontare la curiosità è Tuttosport, che svela di un’autista piuttosto impaziente perché gli era stato detto di non fare tappe intermedie. Impossibile però dire di no a chi: “Siamo qui dalle otto e mezza per Dybala!”.

SLIDING DOOR – E più passavano le ore e più l’entusiasmo per l’argentino aumentava: “Resta! Questo è il tuo anno, insieme vinciamo la Champions” gli promettevano i più ottimisti. E pensare che fino a un paio d’anni fa è stato davvero a un passo dalla cessione in Inghilterra, frenata solo da problemi legati ai diritti d’immagine. Ora la musica è cambiata, i tifosi se lo coccolano e Dybala è pronto a tornare di nuovo protagonista della Juve con Max Allegri in panchina. Prima, per, c’è il nodo contratto da risolvere.

fonte: ilbianconero.com