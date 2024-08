Todibo, nuovi contatti: Juve ad un passo

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da TMW, proprio in queste ore i dirigenti della Juventus e quelli del Nizza hanno avuto un nuovo contatto che ha portato ad ulteriori passi in avanti nell’operazione per far arrivare il centrale francese alla Continassa e metterlo quanto prima a disposizione di mister Thiago Motta. L’assist ai bianconeri potrebbe averlo fornito proprio il giocatore che oramai da diversi giorni sta spingendo col club francese per arrivare alla fumata bianca con la Juventus, lasciando in stand by le varie proposte arrivate dall’Inghilterra.

Le cifre dell’operazione

Da tempo i due club, con Giuntoli e Maurice, sono in trattativa per quel che riguarda prezzo del cartellino, formula dell’operazione e modalità di pagamento. Nel complessivo, fra prestito oneroso a cifre piuttosto alte (superiori ai 5 milioni di euro) e opzione di riscatto, l’operazione costerà alla Juventus circa 35 milioni di euro. Da decifrare come detto le modalità di pagamento, con la trattativa che dovrebbe vedere un diritto di riscatto pronto a trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni.

fonte: Tuttomercatoweb