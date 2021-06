Tre nomi per il mercato – La nuova stagione sta per iniziare con le porte del calciomercato che si sono spalancate e con la girandola di panchine che sta per terminare. Dopo i primi incontri tra Allegri e la società per pianificare l’immediato futuro, spuntano i nomi degli obiettivi di mercato. Su Libero si parla anche del mercato della Juventus. Allegri vuole partire dalla spina dorsale: Milenkovic (23) in difesa, Pjanic (31, solo in prestito) a centrocampo, Icardi (28) in attacco.

