Tre squadre su Rabiot

In Premier League, sia il Liverpool che l’Arsenal hanno mostrato un interesse significativo per Adrien Rabiot, unirsi a uno di questi club rappresenterebbe una nuova sfida in un campionato noto per la sua intensità e competitività. Il Liverpool, con il suo stile di gioco dinamico guidato da Arne Slot, potrebbe offrire a Rabiot l’ambiente ideale per massimizzare le sue capacità difensive e d’attacco.

I Reds farebbero anche il gioco della Juventus, infatti si sono tolti dalla corsa a Koopmeiners. D’altra parte, l’Arsenal, con Mikel Arteta al timone, cerca di consolidare il suo progetto giovane e ambizioso e vede in Rabiot un giocatore che può portare esperienza e stabilità.

In Spagna, anche il Real Madrid ha espresso interesse per il giocatore. I Los Blancos sono in procinto di rinnovare la propria rosa e stanno cercando di rinforzare il proprio centrocampo con talento ed esperienza.

