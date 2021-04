Turrini Juve: “Agnelli riprendi Allegri, non fare come…”

Turrini Juve – Ritorno Allegri sì, ritorno Allegri no. Un tema caro a tanti tifosi della Juventus. Un tema sul quale Calciomercato.com ha interpellato anche l’esperto di Formula 1 Leo Turrini. Questa la sua risposta.

Turrini Juve, le parole in un’intervista

“Io non ho mai capito perché Agnelli si fosse liberato di un allenatore, per giunta sotto contratto, che aveva vinto cinque scudetti in cinque anni, arrivando due volte in finale di Champions League”.

“Se dovrebbe tornare alla Juve? Alla fine del 2009 mi telefona l’avvocato Montezemolo. Mi fa: sa, Schumacher mi ha detto che vuole tornare a correre in Formula Uno, ma io ho già preso Fernando Alonso e non posso tornare indietro. Beh, Schumi a Maranello non è mai tornato. Il titolo mondiale, nemmeno…”

sarri-allegri-abbraccio-juve

fonte: ilbianconero.com