UFFICIALE – Bremer è della Juve!

La difesa bianconera si arricchisce di un nuovo, importante arrivo: quello di Gleison Bremer, che da oggi e fino al 2027 è un giocatore della Juve, cui passa a titolo definitivo dal Torino. La Juventus lo annuncia con una nota stampa.

Bremer è della Juventus

“Grande forza fisica, ma anche senso della posizione, abilità nel contrasto e nel gioco di testa. E, cosa che non guasta, attitudine al gol (ben 13 le sue marcature nei 3 anni in Italia, 11 in Serie A, record per un difensore centrale nello stesso periodo). In queste 3 stagioni italiane si conferma uno dei migliori difensori in circolazione. Dati che certificano un giocatore di qualità assoluta, che non vediamo l’ora di vedere in campo in maglia bianconera”