UFFICIALE – Cabal è un nuovo giocatore della Juve: le cifre

Ultim’ora calciomercato Juve: ufficiale l’arrivo di Juan David Cabal. Colpo a sorpresa per la Vecchia Signora che nelle ultime ore, grazie al clamoroso lavoro di Cristiano Giuntoli in gran segreto, ha sbaragliato la concorrenza dell’Inter con un clamoroso sorpasso. Diventano quindi quattro gli acquisti per il momento in attesa dei prossimi e dopo Douglas Luiz, Michele Di Gregorio e Khéphren Thuram. Calciomercato Juve, ufficiale l’arrivo di Juan Cabal Ecco quanto si legge dalla nota sul sito ufficiale del club: Juan David Cabal è ufficialmente bianconero.

Terzino – e all’occorrenza anche difensore centrale – classe 2001, arriva alla Juventus dall’Hellas Verona e firma un contratto che lo lega ai nostri colori fino al 30 giugno 2029. Nato a Cali, terza città per numero di abitanti della Colombia, Cabal è arrivato in Italia nell’estate del 2022 per vivere la sua prima esperienza lontano dalla sua terra d’origine dove ha giocato 50 gare con l’Atletico Nacional, una delle squadre più importanti della Colombia. Quanto è costato Cabal alla Juventus: le cifre annunciate

Per quanto riguarda l’aspetto meramente economico, Cabal arriva alla Continassa a fronte “di un corrispettivo di € 11 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 1,8 milioni. Sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 2 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2029“.