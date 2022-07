UFFICIALE – Cessione in casa Juve, è addio

Matthijs de Ligt la prossima stagione non sarà un giocatore della Juventus. Dopo tre anni in bianconero, il difensore olandese saluta Torino, per trasferirsi a titolo definitivo in Germania, al Bayern Monaco. Il club bianconero lo saluta con una nota.

Addio De Ligt, la nota Juventus

“109: le sue apparizioni totali da titolare (più di ogni altro giocatore di movimento, nelle ultime 3 stagioni; 5, i gol di testa che ha realizzato (su un totale di 8); 339, le sue respinte difensive.

Numeri che raccontano un impegno, una costanza, una voglia di dare sempre il massimo. Numeri per i quali non possiamo che ringraziare il calciatore, ma anche e soprattutto il ragazzo”