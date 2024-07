UFFICIALE – Thuram è della Juventus: le cifre dell’affare

Calciomercato Juve: ufficiale anche il terzo acquisto di questa sessione. Dopo Douglas Luiz e Michele Di Gregorio, ecco anche Khéphren Thuram annunciato dal club bianconero. Thiago Motta potrà contare sul centrocampista francese nell’immediato dato che il 23enne, per il bianconero, ha deciso di rinunciare alle Olimpiadi così da sbarcare subito a Torino e conoscere il nuovo ambiente e lavorare da subito per la prossima stagione.

Calciomercato Juve, ufficiale Thuram in bianconero

“È ufficiale il passaggio a titolo definitivo alla Juventus di Khéphren Thuram proveniente dall’OGC Nice: il centrocampista classe 2001 ha firmato un contratto di 5 anni fino al 30 giugno 2029“, si legge nella nota juventina. Presente un documento in cui sono state rese note le cifre dell’affare: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società OGC Nice per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Khephren Thuram-Ulien a fronte di un corrispettivo di € 20 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 0,6 milioni“.

Dunque confermate in linea di massima le cifre di quest’altra operazione. Il figlio d’arte andrà così a completare il centrocampo del nuovo 4-2-3-1 occupando una delle due caselle davanti alla difesa: il brasiliano ex Aston Villa sarà la mente da regista, l’oramai ex Nizza invece la forza e i muscoli con margini anche di inserimento sperando in diversi gol.