Ultimatum Perisic, la Juve attende: gli aggiornamenti

Ultimatum Perisic – La Juventus ancora interessata fortemente a Ivan Perisic. Il giocatore croato è uno dei punti cardine della squadra nerazzurra, ma il suo contratto è in scadenza al 30 giugno 2022. Ecco perché l’ex Wolfsburg è diventato uno dei pezzi pregiati di questa sessione di calciomercato.

l contratto del giocatore è in scadenza al termine della stagione e ad oggi non si è raggiunto l’accordo per il rinnovo. Va detto però che c’è la possibilità che il croato possa addirittura rinnovare con l’Inter, anche se al momento le percentuali sono un po’ basse per questa ipotesi.

Inoltre, nonostante le parole polemiche del croato dopo la vittoria della Coppa Italia, proprio contro i bianconeri, in cui recriminava che un giocatore importante non si debba trattare così nel caso in cui lo si voglia trattenere.

Ultimatum Perisic, gli aggiornamenti in casa Juve

Come riferisce Calciomercato.com il club nerazzurro avrebbe ultimato un’offerta di rinnovo a Ivan Perisic.

Lunedì quando è andato in scena il vertice con la società in cui Marotta e Ausilio hanno presentato l’ennesimo rilancio contrattuale alzando l’offerta per prolungare l’attuale accordo di altre due stagioni con uno stipendio da 5 milioni netti più 1 di bonus.

La decisione definitiva del croato è attesa tra venerdì e l’inizio della settimana prossima. Il centrocampista avrebbe già in mano l’offerta della Juventus oltre che richieste da Spagna e Inghilterra.