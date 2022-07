“Vai alla Juve”, smorfia di Berardi alla domanda di un tifoso

Questa mattina Domenico Berardi, presente al ritiro del Sassuolo, ha risposto con una smorfia. A cosa? Alla domanda di un tifoso relativamente al suo possibile passaggio alla Juventus.

Berardi attacca

L’esterno offensivo classe ’94 non ci ha impiegato troppo tempo a reagire all’accaduto. Ha affidato al suo profilo Instagram la dura risposta, attaccando l’articolo di Tuttomercatoweb: “Non ho parole per la gente che mette in giro cose inventate”, ha scritto. Sullo sfondo l’articolo che ritrae la notizia in questione, come riporta Tuttojuve.