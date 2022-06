Vice Vlahovic, la Juventus ha un sogno

In attacco l’obiettivo della Juventus è trovare un vice Dusan Vlahovic. Il serbo non potrà giocare sempre titolare, tra impegni con la Juventus e con la Nazionale. Ne parla Tuttosport.

Vice Vlahovic, il sogno della Juventus

Il sogno bianconero si chiama Gabriel Jesus. Una non-novità, ma il problema è rappresentato dalla valutazione del Manchester City, visto che servono almeno 50 milioni di euro. Tatticamente il brasiliano sarebbe perfetto, può agire da seconda come da prima punta.

Gabriel Jesus si adatta alle esigenze della squadra e, al Manchester City, spesso ha fatto panchina, dando però un contributo importante – come gol e come assist – ogni volta in cui Pep Guardiola lo ha chiamato in causa. Andrà in scadenza nel 2023, su di lui ci sono anche Arsenal e Tottenham.