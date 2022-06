Vice Vlahovic, Morata e Kean in bilico: le ultime

Uno degli snodi del mercato della Juventus riguarda l’attacco. Tutto (o quasi) ruota intorno a Morata e Kean, in questo momento lontani dal compito di vice Vlahovic nella prossima stagione. Ne parla Tuttosport.

Vice Vlahovic, le situazioni di Morata e Kean

Morata vorrebbe restare a Torino, si trova benissimo in bianconero e non vorrebbe allontanarsi. Il problema è rappresentato dalla situazione contrattuale. È al secondo anno di prestito dall’Atletico Madrid, l’accordo prevede il possibile riscatto da parte della Juventus a 35 milioni di euro. Il club bianconero la prenderebbe in considerazione solo con un grosso sconto: attorno ai 20 milioni, cifra che l’Atletico ritiene bassa.

Per Kean la questione è tecnica: non ha convinto il rendimento complessivo, è apparso fuori dal gioco e poco incisivo a partita in corso. Kean è in prestito dall’Everton, c’è un obbligo di riscatto per una cifra di ben 28 milioni di euro, pagabile in tre esercizi. Un’operazione che dovrebbe essere risolta nei prossimi giorni.