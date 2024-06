“Vieni da noi”. Calciomercato Juve, contatto Whatsapp con Thiago Motta 

Calciomercato Juve, contatto Whatsapp tra il tecnico Thiago Motta e un possibile rinforzo bianconero: lo riporta TuttoSport in edicola. Del resto è anche così che si fa mercato in questa nuova era digitale. Anzi: soprattutto così. Il tecnico italo-brasiliano non è stato ancora ufficializzato anche per la querelle legata a Massimiliano Allegri, ma l’ex Bologna è assolutamente operativo dalle retrovie. E non dà solo indicazioni a Cristiano Giuntoli, ma si starebbe muovendo anche in prima persona.

Calciomercato Juve, Motta sente Rabiot e anche Di Lorenzo

Si parla infatti anche di un contatto telefonico con Adrien Rabiot nemmeno troppo inverosimile, col quale potrebbe aver convinto il francese – già predisposto alla permanenza – a firmare il rinnovo juventino. Ora Motta – come si legge appunto sulle colonne del quotidiano – avrebbe avuto un contatto via Whatsapp con Giovanni Di Lorenzo che appare in rottura totale col Napoli e Giuntoli lo porterebbe volentieri alla Continassa.

Il problema è che il club azzurro, forte di un contratto fino al 2028, non è disposto a cederlo come annunciato pubblicamente con una nota ufficiale e pronto a un braccio di ferro sia col giocatore che con lo stesso procuratore. “Il Calcio Napoli rileva con sorpresa che, per l’ennesima volta in pochi giorni, il signor Mario Giuffredi afferma che Giovanni Di Lorenzo lascerà il Napoli. Corre l’obbligo sottolineare che Di Lorenzo ha un contratto con il Napoli per altre 4 stagioni sportive, non fa parte del novero dei calciatori di cui la società valuterà il possibile trasferimento“, è la dura nota diramata in queste ore. Il prezzo anche non fa ben sperare: 20 milioni di euro.