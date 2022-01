Vieri: “Vlahovic grande colpo. Ora vedremo se Allegri saprà allenare la Juve”

“Merito solo di Agnelli, il colpo è incredibile”. Così Bobo Vieri alla Bobo TV:

“Il giocatore ha scelto uno delle più importanti squadre del mondo. Ora Allegri deve far giocare la Juventus. Basta col gioco fatto vedere finora, non è accettabile. Si critica spesso Agnelli, ma due anni fa ha preso il miglior difensore al mondo, De Ligt. Anno scorso ha preso Chiesa, pagato tanti soldi”.

“Ora prende Vlahovic, 75 milioni. Questi sono giovani fortissimi e già pronti per giocare. Ora basta giocare col catenaccio, la Juventus deve giocare per vincere e convincere. Punto. Morata è un grande giocatore, ve lo dico io. E infatti chi lo vuole? Il Barcellona di Xavi. Ora si vedrà se Allegri è all’altezza di allenare questa squadra. La Juventus non può aspettare due o tre anni per lottare per lo scudetto. Non è così. Basta scuse”.

vlahovic-2022

fonte: ilbianconero.com