Non solo Di Maria, domani anche lui fa visite con la Juve!

Domani al JMedical sarà anche il giorno di Andrea Cambiaso. Nonostante non sia ancora arrivato il sì definitivo di Radu Dragusin nell’operazione che in origine prevede lo scambio Juve-Genoa. Ne parla la Gazzetta dello Sport

Visite mediche Juventus Cambiaso

L’acquisto del laterale non è in discussione, tanto che è stato, appunto, già invitato per le visite mediche. Oggi si proverà a fare un ultimo tentativo per convincere il difensore romeno ad accettare il trasferimento in Liguria e nel caso, invece, arrivasse un rifiuto, Juve e Genoa sarebbero già d’accordo per riformulare l’operazione con l’aggiunta di una somma in favore dei rossoblù.