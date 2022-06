Viviano: “Rosico per Vlahovic-Juve? Sono la persona sbagliata…”

Emiliano Viviano, portiere del Karagumruk ed ex Viola, di cui è tifosissimo, ha parlato a Tuttosport: “Se ho rosicato perché Vlahovic ha lasciato Firenze?“.

“Credo di essere la persona sbagliata a cui fare questa domanda: se non c’è lui ci sono altri. A me personalmente bastano 11 ragazzi in viola che onorino la maglia sudando e combattendo: in fondo sono sempre la stessa persona che da ragazzino andava in Fiesole a cantare e a battere sui tamburi”.

“La maglia resta, i calciatori vanno. Poi è chiaro: sono un tifoso e come tutti i supporters mi piace che la mia squadra abbia giocatori forti e vinca. Ma se uno va altrove, per me finisce tutto un secondo dopo che non veste più la divisa della Fiorentina”.

vlahovic-gol-juve-verona

fonte: ilbianconero.com