Vlahovic alla Juve, ma occhio a Icardi e Kean: i dettagli

Vlahovic alla Juve – Il secondo tempo dell’’Allegri bis si giocherà in mattinata, sempre alla Continassa. E stavolta il piatto forte dei colloqui riguarderà le valutazioni sulla Juventus del futuro. Chiacchiere e ragionamenti di mercato vanno avanti da qualche giorno, però nelle prossime ore Massimiliano Allegri, Pavel Nedved e il nuovo dg Federico Cherubini andranno più nel concreto, confrontandosi soprattutto sulle priorità.

Tra queste c’è senz’altro il potenziamento e il completamento dell’attacco. Pianificare tutto è impossibile, a maggior ragione al tempo del Covid e soprattutto con un Cristiano Ronaldo non ancora sicuro di restare in bianconero anche per il suo quarto e ultimo – anno di contratto. Aspettando la decisione di CR7, che probabilmente arriverà dopo l’Europeo, la Juventus da qualche parte deve comunque cominciare.

Vlahovic alla Juve, nuovo colpo in attacco per Allegri

Se il primo passo sarà il rinnovo del prestito di Alvaro Morata (all’Atletico Madrid andranno 10 milioni per i prossimi 12 mesi), quello successivo sarà l’individuazione del numero 9 da aggiungere allo spagnolo. Ronaldo o non Ronaldo cambia tanto dal punto di vista sia economico sia tecnico. In attesa del verdetto del portoghese, sono due le punte che intrigano maggiormente i bianconeri: Mauro Icardi (Paris Saint-Germain) e Dusan Vlahovic (Fiorentina).

L’argentino ha 28 anni ed è nel mirino della Juventus fin dai tempi dell’Inter. Maurito vorrebbe restare sotto la Tour Eiffel, ma il Psg sembra avere idee diverse. Stando a quanto filtra dagli ambienti francesi, Icardi è il maggior indiziato a lasciare Parigi.

Sarebbe una possibilità ancora più concreta qualora Cristiano Ronaldo dovesse preferire il Paris Saint-Germain alla Juventus oppure al ritorno al Manchester United.

fonte: tuttosport.com